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aksam.com.tr
  • 08 Kasım 2020 Pazar 01:01
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Başakşehir'in rakibi Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Başakşehir'in rakibi Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

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Almanya Bundesliga Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakibi RB Leipzig, sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında RB Arena'da Freiburg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 26. dakikada Ibrahima Konate'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Leipzig, 70. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 89. dakikada Angelino ile iki gol daha bulup, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Freiburg 6 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin evinde Arminia Bielefeld'i 5-0, Hertha Berlin de deplasmanda Augsburg'u 3-0 yendi. Stuttgart-Eintracht Frankfurt ve Mainz 05-Schalke 04 müsabakaları ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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