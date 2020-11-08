Başakşehir'in rakibi Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında RB Arena'da Freiburg'u ağırladı.
Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 26. dakikada Ibrahima Konate'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Leipzig, 70. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 89. dakikada Angelino ile iki gol daha bulup, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Freiburg 6 puanda kaldı.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin evinde Arminia Bielefeld'i 5-0, Hertha Berlin de deplasmanda Augsburg'u 3-0 yendi. Stuttgart-Eintracht Frankfurt ve Mainz 05-Schalke 04 müsabakaları ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçı Ali Gültiken değerlendirdi. Gültiken, Enner Valencia için, "oyun kurma becerisi yok, büyük takım oyuncusu değil." dedi.
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Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.