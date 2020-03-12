Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi

Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.

Başakşehir ile Kopenhag takımları arasında bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması öncesinde tüm Avrupa futbolu koronavirüsü kabusuyla çalkalanırken, Danimarka ekibinden rövanş maçıyla ilgili bir açıklama geldi.

Danimarka’da dün alınan bir kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum rövanş karşılaşmasının oynanacağı tarihi de içine almasından dolayı, iki takım arasında oynanacak ikinci maçın durumunu merak konusu haline getirmişti. (Milliyet)