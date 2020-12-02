Başakşehir'in konuğu Leipzig! Muhtemel 11'ler

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi Leipzig’i konuk ediyor. Temsilcimizin tarih yazarak gruptan çıkabilmesi adına bir şansı var. O da bu maçı kazanmak.
Turuncu-Lacivertliler’in; Manchester United’ı olduğu gibi Almanlar’ı da evinde devirmesi halinde grupta kartlar yeniden dağıtılacak. 9 puana ulaşan Manchester United’ın PSG’yi yenmesi halinde Başakşehir’in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir.
Aksi takdirde alınacak her sonuçta Okan Buruk ve öğrencileri son maçta ya Avrupa Ligi için sahaya çıkacak ya da Devler Ligi’ndeki ilk sezonunda gruptan sonucu olarak ayrılacak.
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - RB LEIPZIG
SAAT: 20.55
STAT: Fatih Terim
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Carlos del Cerro Grande
MUHTEMEL 11’LER
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Demba Ba
Leipzig: Gulasci, Konate, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Haidara, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen
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DETAY
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