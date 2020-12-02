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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 08:00
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Başakşehir'in konuğu Leipzig! İlk 11'ler belli oldu

Başakşehir'in konuğu Leipzig! İlk 11'ler belli oldu

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AKŞAM

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Red Bull Leipzig'i konuk ediyor. Başakşehir'de hedef Almanlar'a karşı kazanıp gruptan çıkma iddiasını sürdürmek.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi Leipzig’i konuk ediyor. Temsilcimizin tarih yazarak gruptan çıkabilmesi adına bir şansı var. O da bu maçı kazanmak.

Okan Buruk: 'İki lige de önem veriyoruz, gruptan çıkmaya çalışıyoruz'

Turuncu-Lacivertliler’in; Manchester United’ı olduğu gibi Almanlar’ı da evinde devirmesi halinde grupta kartlar yeniden dağıtılacak. 9 puana ulaşan Manchester United’ın PSG’yi yenmesi halinde Başakşehir’in gruptan çıkma şansı son maça kalabilir.

Gulbrandsen: Amacımız üç puan

Aksi takdirde alınacak her sonuçta Okan Buruk ve öğrencileri son maçta ya Avrupa Ligi için sahaya çıkacak ya da Devler Ligi’ndeki ilk sezonunda gruptan sonucu olarak ayrılacak. 

SAAT: 20.55

STAT: Fatih Terim

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Carlos del Cerro Grande

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli Mbombo, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba.

LEİPZİG: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Olmo, Forsberg, Poulsen.

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DETAY
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