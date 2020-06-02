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aksam.com.tr
  • 02 Haziran 2020 Salı 11:44
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Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif

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Medipol Başakşehir'de teknik heyet, idari ekip, kulüp çalışanları ve futbolculara uygulanan koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Süper Lig’de kalan 8 haftanın hazırlıklarına tesislerinde devam eden Medipol Başakşehir’de koronavirüs testlerinin sonuçları negatif geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada: "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İstanbul ekibi gün içerisinde yapacağı iki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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