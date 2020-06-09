Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı Fenerbahçe yeni hocasını resmen açıkladı Fenerbahçe kalan 8 haftada görev yapacak teknik direktörün Tahir Karapınar olduğunu açıkladı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan Büyük kriz! 3 aydır ne gören var ne duyan 7 Mart tarihinde oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nın sakatlığı 3 aylık süreye rağmen geçmek bilmedi! Alman futbolcunun sakatlığının nüksetmemesine rağmen hala takımdan ayrı olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Üç büyüklerden karton derbisi! Üç büyüklerden karton derbisi! Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama Süper Lig ekibinden Sneijder bombası! Resmi açıklama Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.