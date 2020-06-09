Başakşehir'de Alanyaspor hazırlıkları devam etti

Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Gruplar halinde çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe kalan 8 haftada görev yapacak teknik direktörün Tahir Karapınar olduğunu açıkladı.
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
7 Mart tarihinde oynanan Denizlispor maçında sakatlanan ve 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse'nın sakatlığı 3 aylık süreye rağmen geçmek bilmedi! Alman futbolcunun sakatlığının nüksetmemesine rağmen hala takımdan ayrı olması kafalarda soru işareti bıraktı.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.