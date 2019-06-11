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11 Haziran 2019 Salı 11:31 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:31

Başakşehir'de Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı

Başakşehir'de Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı

Başakşehir’de sözleşmeleri sona eren Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollar ayrıldı.

Başakşehir’de başkan Göksel Gümüşdağ 3 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Adebayor, Bajic, Serdar Taşçı ile yollarını ayıracaklarını ve Visca ve İrfan Can Kahveci'yi de başka takımlara satmayı düşünmediklerini ifade eden Gümüşdağ, "Başakşehir kulübü son 20-25 gündür medyada, takımının tamamının transfer olduğu haberleri var. Bunların yüzde 90'ı doğru değil. Başakşehir, 5 yıldız kazandığı ezberi, zirveyi zorlayan halini koruyacak ve yukarı çekecek. Hocamızla yaptığımız toplantıda da, ‘Sözleşmesi biten futbolcu’ dışında kimseyi vermek istemiyoruz. Önce Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Adebayor, Bajic, Serdar Taşçı gibi oyuncularla devam etme gibi bir düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.

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