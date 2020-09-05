  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 12:08
  • |
  • Son Güncelleme:

Başakşehir ve Roma'nın Bolingoli savaşı

Başakşehir ve Roma'nın Bolingoli savaşı

Paylaş

Sporx

Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Gael Clichy'nin ayrılığının ardından sol bek arayışını sürdüren Medipol Başakşehir'in gündemine Celticli Boli Bolingoli-Mbombo girdi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Başakşehir'in 1995 doğumlu Belçikalı ismi sol bek transferi için alternatifleri arasına aldığı öne sürüldü. Oyuncuyla ayrıca Roma'nın da ilgilendiği bildirilen haberde iki takımın bu transfer için adı geçen kulüpler olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon başında Rapid Wien'den Celtic'e 3.3 milyon euro'ya transfer olan Bolingoli 29 maçta 4 asist kaydetmişti.

DALBERT DE LİSTEDE

Öte yandan Başakşehir'in yakın zamanda bonservisi Inter'de olan Dalbert için de nabız yokladığı ancak İtalyan kulübünün oyuncuyu yüksek bonservis bedeli ile elinden çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fırsat imzası Josef de Souza
Fırsat imzası Josef de Souza

Fırsat imzası Josef de Souza

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti
Beşiktaş golcüsüyle söz kesti

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü
F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo...
Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo...

Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo...

Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.

Vida'ya Parma talip
Vida'ya Parma talip

Vida'ya Parma talip

Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu
Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu

Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...
Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek

Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya
Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya

Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya

Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.

A Millilerimizin rakibi Sırbistan
A Millilerimizin rakibi Sırbistan

A Millilerimizin rakibi Sırbistan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.