Başakşehir, Trabzon'da avantajı yakaladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Konuk takım, 1-0'lık skorla kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.
Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Demba Ba kaydetti. Ev sahibinde Taha Balcı, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı
Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta oynanacak.