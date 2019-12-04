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  3. Başakşehir, Trabzon'da avantajı yakaladı

Başakşehir, Trabzon'da avantajı yakaladı

Başakşehir, Trabzon'da avantajı yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir karşılaştı. Konuk takım, 1-0'lık skorla kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk karşılaşmasında 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 1-0'lık skorla kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Demba Ba kaydetti. Ev sahibinde Taha Balcı, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık'ta oynanacak.


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