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Başakşehir'de Skertel ve Muriç sesleri

Başakşehir'de Skertel ve Muriç sesleri

Medipol Başakşehir, Martin Skrtel'i renklerine bağlamaya çok yakın. Slovak stoperin, turuncu-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor. Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Muriç'e de talip oldu.

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Medipol Başakşehir, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Savunmasına takviye yapmak isteyen turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel ile anlaşmaya çok yaklaştı. Slovak stoper, Medipol Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. 

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Lig'nde temsil edecek olan Başakşehir, forvet hattını da güçlendirmeyi hedefliyor. 

Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç'e talip oldu. 

Okan Buruk'un da eski öğrencisini takımda görmek istediği ifade ediliyor. (TRT SPOR)

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