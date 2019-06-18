Başakşehir'de Skertel ve Muriç sesleri

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Medipol Başakşehir, transferde çalışmalarını hızlandırdı. Savunmasına takviye yapmak isteyen turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel ile anlaşmaya çok yaklaştı. Slovak stoper, Medipol Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Lig'nde temsil edecek olan Başakşehir, forvet hattını da güçlendirmeyi hedefliyor.

Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç'e talip oldu.

Okan Buruk'un da eski öğrencisini takımda görmek istediği ifade ediliyor. (TRT SPOR)