Başakşehir, Şampiyonlar Ligi macerasını Fransa'da tamamlıyor

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.
Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.
Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Beşiktaş yönetimi, maaş indirimi konusunda Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile bir kez daha görüşme yaptı ancak iki futbolcu da bu talebe olumsuz cevap verdi.
Atakaş Hatayspor ağlarını sarsan Galatasaray'ın genç yıldızı, Fransız efsaneyi hatırlatıyor. 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Mustafa Sarıgül, "Kerem'in üzerinde durulursa, Ribery gibi olur." demişti. Attığı golle de bu yakıştırmaya uzak olmadığını gösterdi.
Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.