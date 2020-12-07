Başakşehir, Paris'te

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Yılmaz Vural'la ilgili doktorundan açıklama Son dakika: Yılmaz Vural'la ilgili doktorundan açıklama Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın doktoru ve eşi Seda Vural açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdıklarını ve normal odaya alındığını söyledi.

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonrası pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, gördüğü ilk sarı kart pozisyonunda hakeme kötü bir söz söylemediğini, “Yüzümden koluma sekti” dediğini ifade etti.

İzmir depreminde hayatını kaybeden futbolcu unutulmadı İzmir depreminde hayatını kaybeden futbolcu unutulmadı Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'in Seferihisar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 117 vatandaşımızın vefatına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası enkaz altından canlı kurtarılıp hastanede 28 gün yaşam savaşı verdikten sonra 26 Kasım'da hayatını kaybeden amatör futbolcu Malik Tahirler (28) unutulmadı.

Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi... Mesut Özil'de son dakika! Yeni adresi... İngiliz basını, Arsenal'deki geleceği gündemden düşmeyen Mesut Özil'le ilgili bir iddia daha ortaya attı. Mirror'ın haberine göre başarılı futbolcu, astronomik maaşı sebebiyle Arsenal'den ayrılmayı düşünmezken menajerine hiçbir takımla görüşmemesi konusunda talimat verdi. Londra'daki hayatından memnun olan oyuncu burada bir takımla anlaşamazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir.

G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber G.Saray'ın yıldızına talip çıktı! Sevindiren haber Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte istemeyerek forma verilen Senegalli futbolcu, son 3 maçta patlama yaptı ve 5 gole ulaştı. Cimbom'u sırtlayan Diagne hem fiyatını yükseltti hem de yeniden ünlü takımları peşine taktı.