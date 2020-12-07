Başakşehir, Paris'te

İstanbul'dan özel uçakla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertliler, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.
Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın doktoru ve eşi Seda Vural açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdıklarını ve normal odaya alındığını söyledi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonrası pozisyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, gördüğü ilk sarı kart pozisyonunda hakeme kötü bir söz söylemediğini, “Yüzümden koluma sekti” dediğini ifade etti.
Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'in Seferihisar, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 117 vatandaşımızın vefatına neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası enkaz altından canlı kurtarılıp hastanede 28 gün yaşam savaşı verdikten sonra 26 Kasım'da hayatını kaybeden amatör futbolcu Malik Tahirler (28) unutulmadı.
İngiliz basını, Arsenal'deki geleceği gündemden düşmeyen Mesut Özil'le ilgili bir iddia daha ortaya attı. Mirror'ın haberine göre başarılı futbolcu, astronomik maaşı sebebiyle Arsenal'den ayrılmayı düşünmezken menajerine hiçbir takımla görüşmemesi konusunda talimat verdi. Londra'daki hayatından memnun olan oyuncu burada bir takımla anlaşamazsa Türkiye'nin yolunu tutabilir.
Falcao'nun sakatlanmasıyla birlikte istemeyerek forma verilen Senegalli futbolcu, son 3 maçta patlama yaptı ve 5 gole ulaştı. Cimbom'u sırtlayan Diagne hem fiyatını yükseltti hem de yeniden ünlü takımları peşine taktı.
Sezon başında 18 futbolcu alarak adeta yeniden bir takım kuran Fenerbahçe, kış transfer döneminde de durmayacak. Erol Bulut'un raporları doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapacak olan sarı-lacivertliler atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, gündemdeki 3 isim için yoğun mesai harcıyor.