Başakşehir ile Beşiktaş arasında tarihi takas

Beşiktaş transferde bir taşla iki kuşu vurmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca için harekete geçti.

Fikret Orman ve ekibi bu transfer için Jeremain Lens'i takasta kullanmak istiyor. Siyah-beyazlılar yılın bombası sayılabilecek transferi gerçekleştirirse hem geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren Boşnak yıldızla kadrosuna büyük güç katacak, hem de Lens'in maliyetinden kurtulacak.

Üstelik geçen sezonun en iyi ve en formda isimlerinden biri için büyük bir harcama yapmamış olacak. Yönetimin Medipol Başakşehir'e Lens'i önererek nabız yokladığı ve İstanbul ekibinden ilk etapta olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gelişinde Başakşehir ile kurulan iyi ilişkileri de fırsat bilen siyah-beyazlı yöneticiler transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

LENS İKNA EDİLMELİ

Edin Visca'nın Beşiktaş'a gelmek için can atması da yönetimin elini güçlendiriyor ancak transferin gerçekleşmesi yolunda iki önemli engel bulunuyor. Birincisi Jeremain Lens'in ikna edilmesi. İkincisi ise Hollandalı yıldızın Beşiktaş'tan kazandığı ücretin aynısını Başakşehir'den talep etme ihtimali. Siyah-beyazlılarla üç yıl daha sözleşmesi bulunan Lens'in kalması durumunda Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncuya gelecek sezon için 2 milyon 300 bin avro ödeyecek. Visca transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen yönetimin, gerekirse Lens'in ücretinin bir bölümünü ödemeye hazır olduğu da gelen bilgiler arasında.

AVCI BEKLENİYOR

Beşiktaşlı idareciler, başarılı teknik adama Avusturya ve Polonya'da kamp merkezleri önerdi. Avcı'nın bayram ertesinde kararını vereceği öğrenilirken Beşiktaş'ın ikinci etap kamp döneminde ise Uzak Doğu'da hazırlık maçı yapması planlanıyor.

(Türkiye)