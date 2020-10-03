Başakşehir-Göztepe | CANLI

İLK 11’LER
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan Demir, Crvielli, Demba Ba
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Mossoro, Halil Akbunar, Tripic, Ideye
Süper Lig'de yeni sezona çok kötü bir giriş yapan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadele 0-0 eşitlikle sürüyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun TFF ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dün oynanan Gaziantep FK maçı sonrası harekete geçen Bordo Mavili yönetim, mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un yönetiminden rahatsız olduklarını dile getirmişti.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından bir forvet daha almayı planlıyor. Kalinic'i liste başında tutan siyah-beyazlıların, biri dünya yıldızı 3 isimle temas halinde olduğu öğrenildi.
Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.
Glasgow'da dökülen Feghouli, Babel ve Falcao, Kasımpaşa maçında kulübeye çekilecek. Etebo, Ömer Bayram ve Diagne 11'e girecek. Rakibe göre orta sahada çift ön libero olacak.