  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 14:45
  • |
  • 13 Ağustos 2019 Salı 14:45

Başakşehir Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Başakşehir Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Paylaş

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Olympiakos ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, futbolcuları Visca, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye tekliflerin olduğunu belirtti.

"VISCA VE MAHMUT YAPI TAŞLARIMIZ"

Başakşehir'e her zaman tekliflerin geldiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Bize her zaman teklifler geliyor. Geçmişte Abdullah hocamızı Milli Takım'a yolladık. Şimdi Beşiktaş için izin istedi, verdik. Emre Belözoğlu, camiasında futbol hayatına devam etmek istedi, müsaade gösterdik. Bizim futbolcularımıza teklifler hep geldi. Visca ve Mahmut Tekdemir için birçok teklif aldık. Kendiler kulübümüzün yapı taşları. Ben yurtiçine gitmelerine, takımı çok bozmamak için sıcak bakmıyorum, tercihim yurtdışına transfer olmalarından yana." dedi.

"FENERBAHÇE, MAHMUT'U İSTEDİ"

Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe teklif yaptı, biz reddettik. Hala aynı fikirdeyiz. Mahmut, İrfan ve Visca ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Volkan Babacan takımımızda devam ediyor. Kendisi, performansıyla Milli Takım'a kadar çıkmış bir oyuncudur. Onunla ilgili de henüz bir gelişme yok." ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Joao Mario Galatasaray ile anlaştı'

title

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi

title

Galatasaraylı yetkililerin Rusya çıkarması

Chelsea İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

Portekizli gazeteci Cimbom'un transferini açıkladı
Portekizli gazeteci Cimbom'un transferini açıkladı

Portekizli gazeteci Cimbom'un transferini açıkladı

Fernando'nun ayrılığı sonrası 6 numara transferine yoğunlaşan Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi; Joao Mario.

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı
Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Göksel Gümüşdağ Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini açıkladı.

Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi
Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi

Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi

Galatasaray transfer çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ın gündemde olmadığını duyurdu.

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak
100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.

Ersun Yanal kara kara düşünüyor
Ersun Yanal kara kara düşünüyor

Ersun Yanal kara kara düşünüyor

Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.

Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı
Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı

Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı

4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.

Konoplyanka'da Lens korkusu
Konoplyanka'da Lens korkusu

Konoplyanka'da Lens korkusu

29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.