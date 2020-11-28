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aksam.com.tr
  • 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:18
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Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Başakşehir-Denizlispor | CANLI

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

İLK 11’LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega

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SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir-Denizlispor | CANLI
Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.

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Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor
Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor

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