Başakşehir-Denizlispor | CANLI

İLK 11’LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Ponck, Mahmut, Gulbrandsen, İrfan Can, Chadli, Deniz, Visca, Demba Ba
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Lopes, Murawski, Bakalorz, Sacko, Aissati, Sagal, Rodallega
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na daha fazla şans verme kararı aldı.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında transfer edilmesini istediği 3 futbolcunun ismini yönetime iletti. Başarılı antrenör; Salih Uçan, Henry Onyekuru ve Roman Yaremchuk'u mutlaka kadrosunda görmek istiyor.
Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.