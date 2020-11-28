Başakşehir-Denizlispor | CANLI

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin basında çeşitli haberler çıkarken, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'ya yakın bir gazeteci efsane futbolcu için "Fakir öldü" dedi.

Cimbom Belhanda'nın yerine Alman panzeri getiriyor

Devre arası transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'ın hedeflerinden biri de 10 numara transferi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda'nın yerine Max Meyer'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Alman yıldızın mutlaka transfer edilmesini istiyor.