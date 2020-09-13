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Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.

Josef de Souza İstanbul'a geldi Josef de Souza İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.

Başakşehir bir transferi daha açıkladı Başakşehir bir transferi daha açıkladı Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Muriqi'den giderayak Fenerbahçe'ye mesaj Muriqi'den giderayak Fenerbahçe'ye mesaj Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti.

Emre'nin '2 forvet hazır' dediği isimler ortaya çıktı Emre'nin '2 forvet hazır' dediği isimler ortaya çıktı Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.