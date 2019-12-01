Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
BAŞAKŞEHİR: Mert, Aziz Behich, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Elia, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Vieira, Arda Turan, Kerim Frei, Azubuike, Gökhan İnler, Aleksic, Demba Ba, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Celutska, Angelo, Tarık, Charles, Aatif, Ufuk, Hakan, Doğukan, Paul Mukairu
YEDEKLER: Boffin, Salih, Cissokho, Fredy, Yekta, Chico, Serdar Özkan, Harun, Blanco, Gelson Dala
TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas