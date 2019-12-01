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  3. Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor.

BAŞAKŞEHİR: Mert, Aziz Behich, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Visca, Berkay, İrfan Can, Elia, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Vieira, Arda Turan, Kerim Frei, Azubuike, Gökhan İnler, Aleksic, Demba Ba, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Celutska, Angelo, Tarık, Charles, Aatif, Ufuk, Hakan, Doğukan, Paul Mukairu

YEDEKLER: Boffin, Salih, Cissokho, Fredy, Yekta, Chico, Serdar Özkan, Harun, Blanco, Gelson Dala

TEKNİK DİREKTÖR: Stjepan Tomas


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