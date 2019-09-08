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'Bariyerleri parçalayacağız'

'Bariyerleri parçalayacağız'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’e verilen ceza sonrası patladı: “Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. G.Saray bariyerleri parçalaya parçalaya yürüyüşüne devam edecek. Yardımcı hocamıza da 19.500 lira gibi anlamlı bir rakamla ceza vermişler.”

AKŞAM

FATİH Terim’e verilen 4 maçlık ceza ve bu yaptırımın saat 19.05’te açıklanması üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yine sert çıktı. Cengiz, “Galatasaray’a, yönetimimize ve teknik direktörümüz Fatih Terim’e karşı yapılanlara rağmen Galatasaray, şampiyon olacaktır. Ellerinden ne geliyorsa arkalarına koymasınlar. Bu yarış içerisinde TFF’nin, elimize ulaşan gerekçeli kararında hocamızın tepkisinin TFF’ye söylediğini düşünmesini hayretle karşıladık” yorumunda bulundu.

TENHA KORİDORLARDA PLANLAR

Başkan, “Hocamızın tepkisi G.Saray’a karşı oluşan tepkilere verilmiş bir tepkiydi. Galatasaray’a kurulan tüm tuzaklara, tenha koridorlarda yapılan sinsi planlara karşı hazırlıklı olup Mayıs ayında ipi yine göğüsleyeceğiz. Biz Galatasaray olarak bu duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Aslan’ın görüntüsü korkunçtur. Aslan bir kükrerse rakipler korkudan boğulur. Federasyondan gerekli tedbirleri almasını şiddetle talep ediyorum. Mayıslar bizimdir! Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar” dedi.

PLANIN PARÇASI DEĞİLİZ

Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Galatasaray’ın 25. Şampiyonluğuna ilerleyişini kimse durduramayacak. Hocamız ile planlanmış hiçbir şey yapmıyoruz. Hocamızın tepkisi doğaldı. Biz bir planın parçası değiliz. Biz milyonların temsilcisiyiz, hocamız da icrasıdır. Hukuksal süreç tamamlanmadı. Bu süreçte mutlaka aklıselim galip gelecektir. Gelmiyorsa da Galatasaray, bariyerleri parçalaya parçalaya yürüyüşüne devam edecektir. Yardımcı hocamız ceza aldı. Hem de 19.500 gibi anlamlı bir rakamla. Anlamlı...

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