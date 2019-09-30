Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6553
  • 6,169
  • 269.434
  • 105033
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Barış Alıcı: Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz

Barış Alıcı: Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz

Barış Alıcı: Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Barış Alıcı, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecekleri maçla ilgili, "Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Barış Alıcı, sezona iyi başladıklarını ancak ardından bir düşüş yaşadıklarını dile getirdi.

Kendilerine yönelik beklentiye dikkati çeken Barış, "Biz futbolcular olarak bu beklentiyi karşılamak zorundayız. İyi bir başlangıçtan sonra böyle kazalar olabiliyor. Sonuçta bu futbol. Biz yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Barış, hafta sonu Trabzonspor'u konuk edeceklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu maçın önemini biliyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak hazır şekilde maça çıkacağız. Trabzonspor karşılaşması Rize için ayrı bir önem taşıyor. Kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarlarımızın desteğini sonuna kadar hissedeceğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda yenildiğimiz maçta bile inanılmaz destek verdiler. Karadeniz derbisini kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçta üç puanı biz alırız."

Kendi performansını da değerlendiren Barış Alıcı, "Herkes oynamak ister ancak sadece 11 kişi sahada yer alabiliyor. Çalışmalarıma devam ediyorum. Hiçbir zaman o coşku ve isteği kaybetmedim. Bunu kaybederseniz olmaz. Daha fazla çalışarak ilerleyen zamanlarda ilk 11'e girebileceğimi düşünüyorum. Takıma daha fazla katkı vermek istiyorum. Takım olarak ivmeyi yakaladığımız zaman, her şey daha güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü: Bunlara alışın, ben artık anneyim
Düğünün ardından yaptığı paylaşım duygulandırdı
Sinem Kobal önce paylaştı, sonra kaldırdı!
Buse Varol aşkını haykırdı
'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
<p>Balık, süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller... Neler yemeli, neler içmeli? Yaşlılıkta beslenme ru

Yaşlılıkta Beslenme Nasıl Olmalı? #DiyetGünlüğü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...

Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi?