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  3. Barcelona'nın Neymar ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Barcelona'nın Neymar ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

Barcelona'nın Neymar ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi

La Liga devi Barcelona’nın eski futbolcusu Neymar ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Katalonya merkezli Sport gazetesinde yer alan haberde; Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, Neymar ile yaptığı görüşmeler sonucunda 5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. PSG'den yıllık brüt 36.8, net 20 milyon euro maaş alan Neymar'ın, Barcelona'dan yıllık 14 milyon euro ücret karşılığı oynamayı kabul ettiği bilgisi de verildi.

Neymar'ın babası, 26 milyon euro olan transfer komisyonunu alamadığı için Barcelona'ya dava açmıştı. Bu davanın da geri çekileceği ifade edildi.

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla yapılan sözlü anlaşmanın ardından Barcelona'nın PSG ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı vurgulandı.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE 21 LİG MAÇI KAÇIRDI

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle ligdeki 38 maçın 21'ini kaçıran Neymar, 15 gol ve 6 asistte kalmıştı. Brezilyalı yıldız, Barcelona formasıyla çıktığı 186 maçta 105 gol atıp 76 asist yapmıştı.

PSG, 2 yaz önce Barcelona'ya 222 milyon euro'luk serbest kalma maddesini nakit ödeyerek transferi gerçekleştirmişti.

(Sporx)

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