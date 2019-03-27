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  3. Barcelona'nın Coutinho için istediği rakam belli oldu

Barcelona'nın Coutinho için istediği rakam belli oldu

Barcelona'nın Coutinho için istediği rakam belli oldu

Barcelonalı yetkililer, Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho için istediği bonservis rakamını belirledi.

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Barcelona, 2017-2018 ara transfer sezonunda Liverpool'dan kadrosuna kattığı Philippe Coutinho ile şartlı bir şekilde yollarını ayırma kararı aldı.

Fransız medyasında yer alan habere göre Katalan yatkililer, transfer açığını kapatmak için Brezilyalı yıldızdan vazgeçti.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Barcelona, Coutinho'nun bonservisini 105 milyon euro olarak belirledi. Bu rakam ve üzerine gelebilecek her teklife kulübün açık olduğu belirtildi.

DEVLER, COUTİNHO İÇİN HAZILANIYOR

Öte yandan Coutinho için Avrupa'nın dev kulüplerinin sırada beklediği ve yaz transfer sezonu açılır açılmaz oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlerde bulunacakları ifade edildi. 

26 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 41 müsabakada 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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