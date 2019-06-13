Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı

Barcelona'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.