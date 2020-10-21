Barcelona'da4 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculardan Pique'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e, kaleci Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e, Lenglet ve De Jong'un sözlemesinin ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.
Katalan kulübü, serbest kalma bedellerini ise Pique ve Ter Stegen'de 500 milyon avro, De Jong'da 400 milyon avro ve Lenglet'de 300 milyon avro olarak açıkladı.
Kovid-19 salgınından dolayı futbolcularının maaşlarını düşürmek için yarından itibaren müzakerelere başlayacak olan Barcelona'nın, görüşmelerden önce takımdaki 4 önemli isimle sözleşme yenilemesi dikkati çekti.
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2-0 kazandıkları Başakşehir maçını değerlendirdi.
Medipol Başakşehir'e attığı 2 golle maça damgasını vuran Leipzig'li Angelinp, 2-0 biten maçın ardından konuştu.
Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan, RB Leipzig'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet ve Frenkie de Jong'un sözleşme sürelerini uzattı.
Galatasaray'da maaş indirimini kabul etmeyen ancak yönetimin buna rağmen ücretini indirimli ödediği Sofiane Feghouli, FIFA'ya başvurmuştu. Cezayirli futbolcu dün oynanan Alanyaspor maçında da kriz çıkardı.