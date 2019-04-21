Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Barcelona liderliğini sürdürdü

Barcelona liderliğini sürdürdü

Barcelona liderliğini sürdürdü

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

x

Ligde orta sıralarda yer alan Real Sociedad'ı Camp Nou Stadı'nda ağırlayan lider Barcelona, 45. dakikada Clement Lenglet'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 öne kapadı.

İkinci devreye iyi başlayan Real Sociedad, 62. dakikada Juan Miguel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Barcelona, 64. dakikada Jordi Alba'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Katalan temsilcisi, puanını 77'ye çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'in dakikalar içinde sildiği paylaşımı neydi?
Pelin Akil doğum yaptı! Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri dünyaya geldi
Gönül Yazar'dan üzücü haber
Khal Drogo'yu hiç böyle görmediniz!
Merve Boluğur evine mi döndü?
Bursa´nın Karacabey ilçesinde bulunan Uluabat Gölü ve Marmara Denizi kıyılarında az rastlanır tabiat

Safkan Yarış Atlarının Evi: Bursa Karacabey

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 yılının en az yakan modelleri

Köyde üreten tek kişi: Kilosu 200 liradan satıyor