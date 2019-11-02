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Barcelona, Levante deplasmanında yara aldı

Barcelona, Levante deplasmanında yara aldı

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Levante ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadi Ciutat de Valencia'da oynanan maçı 3-1'lik skorla ev sahibi Levante kazandı.

Barcelona, ilk yarıyı 38. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Levante, 61. dakikada Campana ile beraberliği yakaladı. 63. dakikada Borja Mayoral, Levante'yi 2-1 öne geçirdi. 68. dakikada Nemanja Radoja, maçın skorunu belirledi.

Lionel Messi'nin 74. dakikada attığı gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Barcelona 22 puanda kaldı. Levante ise 17 puana yükseldi.

Levante, gelecek hafta Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Barcelona ise sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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