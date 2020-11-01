Barcelona konuk olduğu Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı

Karşılaşmanın 31. dakikasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı da bu skorla kapattı.
Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı.
Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti.
Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.
Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Golcü futbolcu, maçta kaleye şut dahi çekemedi.
Denizlispor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son veren Beşiktaş, 7.hafta maçında bugün Yeni Malatya'yı konuk ediyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Siyah-Beyazlılar'da tek hedef 3 puan.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Eddie Newton için teşekkür mesajı yayımladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 1-0 yenildi.
Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.