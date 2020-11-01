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aksam.com.tr
  • 01 Kasım 2020 Pazar 10:12
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Barcelona konuk olduğu Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı

Barcelona konuk olduğu Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı da bu skorla kapattı.

Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı.

Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti.

Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.

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