Barcelona Coutinho'yu elden çıkarmak istiyor

Performansıyla beklentileri karşılayamayan Coutinho için yıllık 13.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen Barcelona yönetimi deneyimli oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında gösterdiği performansıyla Barcelona başkanı Josep Bartomeu'nun da sabrını taşıran yıldız isim eleştirilerin hedefi haline gelerek satış listesine konuldu.

Bu sezon 52 maçta forma giyen futbolcu 11 gol ve 5 asistlik performansıyla da sınıfta kaldı.

Taraftarlar tarafından sık sık ıslıklı protestoyla karşılaşan Brezilyalı yıldız da Barcelona’dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Yüksek bir bonservis bedeliyle Coutinho’yu satmayı hedefleyen Katalan ekibi yerine genç ve potansiyeli yüksek bir yıldız almayı hedefliyor.

Oynadığı son 22 maçta 1 gol atabilen Brezilyalı futbolcunun bir sonraki durağının ise Liverpool ile beş buçuk sezon geçirdiği Premier Lig olması bekleniyor.

(TRT Spor)