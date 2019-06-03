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03 Haziran 2019 Pazartesi 17:15 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:17

Barcelona, Arda Turan ile ilgili kararını verdi

Barcelona, Arda Turan ile ilgili kararını verdi

Barcelona'nın Arda Turan ile ilgili transfer kararını verdiği ve oyuncuyu satamazsa 1 sezon daha Başakşehir'e kiralayacağı iddia edildi.

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan hakkında Barcelona'nın kararı belli oldu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan temsilcisi Arda Turan'ı ya satacak, ya da bir sezon daha Başakşehir'e kiralayacak. Barcelona'nın Arda Turan ile birlikte toplam 6 futbolcuyla yollarını ayıracağı iddia edildi. 

Başakşehir'in 2 yıl önce kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan hakkında Sport Gazetesi'nde yeni bir iddia yer aldı. Arda Turan'ın kadroda düşünülmediği ve uygun bir teklif gelmesi halinde satılacağı kaydedildi. Barcelona'nun bu transferden elde edeceği geliri kazanç olarak göreceği ve teklif gelmemesi durumunda oyuncuyu bir sezon daha Başakşehir'e kiralayacağı öne sürüldü. 

Barcelona'nın Arda Turan dışında Cillessen, Denis Suárez, Rafinha, Andre Gomes ve Coutinho'yu da satış listesine koyduğu belirtildi. 

(Futbol Arena)

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