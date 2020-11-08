Barça'nın genç yıldızı Ansu Fati, ameliyat olacak

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, ligde dün oynanan Real Betis maçında sakatlanan Ansu Fati'nin sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği belirtildi.
İspanyol basını, Fati'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldıkları maçta taraftarın kendisini istifaya çağırmasına üzüldüğünü söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.