Barça'nın Coutinho planı

Barcelona, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Philippe Coutinho'yu satarak Neymar ve Lautaro Martinez için bütçe yaratmak istiyor.
Ancak Bavyera ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun 80 milyon euro değerindeki satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. Öte yandan sezon sonunda Barcelona'ya geri dönme ihtimali bulunan Coutinho'nun Camp Nou'daki geleceği de belirsizliğini koruyor.
Teknik direktör Quique Setien, Brezilyalı golcünün takıma katkı sağlayacağını düşünse de edinilen bilgilere göre yönetim, Coutinho'yu başka takıma satarak Neymar ve Martinez için transfer bütçesi oluşturmayı planlıyor.
Barcelona bugüne kadar satılan, kiralanan ve yapılan gelecek transfer anlaşmalarıyla bugüne kadar 85 milyon euro elde etti. Ancak buna 40 milyon euro daha eklemek isteyen Katalan devi, bu geliri Coutinho üzerinden kazanmak istiyor.
Premier Lig ekipleri ile de adı geçen Coutinho'nun meanjeri, daha önceden oyuncusunun İngiltere'ye dönmekten mutlu olacağını da dile getirmişti.
Coutinho, 2018 yılında Liverpool'dan 160 milyon euro'ya transfer edimişti.
Barcelona, Lautaro Martinez transferini gerçekleştiremezse Alexander Isak'i alternatif olarak düşünüyor. (Goal Türkiye)
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.
Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.
Arsenal'ın eski transfer sorumlusu, Vardy'nin 2016 yazında son dakikada vazgeçmeden önce Arsenal'a gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.