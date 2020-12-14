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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:22
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Barça'dan PSG'ye: 'Bizim de söyleyecek bir sözümüz var'

Barça'dan PSG'ye: 'Bizim de söyleyecek bir sözümüz var'

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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile eşleşen Barcelona'dan kura değerlendirmesi geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile eşleşen Barcelona'nın yöneticisi Guillermo Amor, kurayı değerlendirdi.

PSG'ye karşı kazanacaklarını iddia eden Katalan ekibinin yöneticisi, "PSG'yi iyi tanıyoruz. Olağanüstü oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyorlar, geçen yıl da buna yakındılar. Bu yıl da kazanmak istiyorlar ama bizim de söyleyecek bir sözümüz var." dedi.

Bu sezon La Liga'da çalkantılı bir sezon geçiren Barcelona, ligde 17 puanla 8. sırada yer alıyor.

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