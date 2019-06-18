Banega'ya 60 milyon TL

İtalyan gazeteci Marco Corradi Twitter’dan Cim Bom’un Tangocu ile yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllığına el sıkıştığını, Sevilla’ya teklif edilen bonservis bedelinin ise 7 ila 8 milyon euro olduğunu belirtti. Banega’yı isteyen bir başka kulüp olan Boca Juniors’a yakınlığıyla bilinen Arjantinli gazeteci Luis Fregosi, Twitter hesabından paylaştığı haberde “Ever Banega, G.Saray’dan bir adım uzakta.” ifadesini kullandı. Kariyerinde daha önce Boca, Valencia, A.Madrid, Newell’s Old Boys ve Inter formaları giyen Banega, geçtiğimiz yıl Sevilla’da 51 maçta boy gösterirken 11 gol, 8 asist yaptı.

MARKO GRUJIC ASLAN’A DOĞRU

HİTC adlı internet sitesinin haberine göre; Liverpool, 23 yaşındaki Marko Grujic’i Galatasaray’a vermeye sıcak bakıyor. Grujic’in Liverpool için önemli bir oyuncu konumuna gelmesi için oynaması gerekiyor. 2023 yılına kadar Liverpool ile sözleşmesi bulunan Grujic, geçen sezon Hertha Berlin’e kiralık verildi. Sırp 10 numara burada 22 maçta 5 gol attı.

DİAGNE BİLMECESİ

15 Haziran’da Mbaye Diagne kişisel hesabından ‘G.Saray’ ibaresini kaldırmıştı. Golcü oyuncu, dün profiline ‘Galatasaray’ı yeniden ekledi. Diagne Instagram bio’suna Çin bayrağı da koydu.

BRAHİMİ EVERTON’A

G.SARAY ve Fenerbahçe’nin karşı karşıya geldiği Yacine Brahimi transferine Everton damga vurmaya hazırlanıyor... Porto ile sözleşmesi sona eren Cezayirli yıldız futbolcu, Everton ile müzakarelere başladı.

DÖRT İMZA ATILIYOR

G.SARAY hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, prensipte anlaştığı Babel, Şener, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz’ı açıklayacak. Bu 4 oyuncu yakında resmen sarı-Kırmızılı takımın futbolcusu olacak.

CAICEDO GALATASARAY’DA

FOOTBALLSCOTLAND adlı haber sitesi Lazio’nun bu sezon G.Saray’a gidecek olan Felipe Caicedo’nun yerini doldurmak için, Celtic’in golcüsü Odsonne Edouard’yu transfer etmeye çalıştığını öne sürdü.