Banega'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, her ne kadar Banega’nın piyasasını yükseltmeye çalışsa da Galatasaray’ın son teklifiyle bonservis pazarlığındaki farkı 1 milyon Euro’ya kadar indirdiği öğrenildi. Taraflar anlaşırsa, Arjantinli imzaya hazır.

Galatasaray’ın bu sezon transferdeki en kritik hamlesi olması beklenen Ever Banega’da son dakika... Sarı-Kırmızılı yönetim, Sevilla ile yapılan bonservis pazarlığında aradaki farkı 1 milyon Euro’ya kadar indirdi. Galatasaray’ın son teklifinin 5.5 milyon Euro olduğu, İspanyol kulübünün ise 6.5 milyon Euro peşin para talebinde bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın bonservis teklifini birkaç taksit halinde önerdiği de gelen haberler arasında. Her ne kadar Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, “Banega satılık değil” diyerek piyasayı yükseltmeye çalışsa da tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor.

14 Temmuz’a kadar bekleniyor

Ever Banega cephesinde ise değişen bir şey yok. Arjantinli yıldızın menajeriyle mutabakat sağlandı. Kulüplerin el sıkışması halinde, Banega’nın resmi imzayı atmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkması bekleniyor. Galatasaray açısından tek hayal kırıklığı, 31 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna yetişmemiş olması.

Ancak Avusturya kampı öncesi 14 Temmuz’a kadar İstanbul’da çalışacak olan Galatasaray’da, Banega’nın Florya’daki idmanlara katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Fanatik)