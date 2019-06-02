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02 Haziran 2019 Pazar 17:58 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 18:44

Banega transferinde Boca Juniors, Galatasaray'a rakip oldu

Banega transferinde Boca Juniors, Galatasaray'a rakip oldu

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Ever Banega'ya eski takımını Boca Juniors, özel bir maaş paketi vaadiyle talip oldu.

İspanya La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Ever Banega'ya Galatasaray ve Arsenal'dan sonra Boca Juniors da talip oldu.

İspanyol basınından yansıyan bilgilere göre Arjantinli yıldız, Sevilla ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunmasına karşın ayrılmak istiyor.

Boca Juniors Başkanı Daniel Angelici, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübü çok iyi bilen bir oyuncu. Onu geri getirebilirsek, geleceğe doğru iyi bir adım atmış oluruz." diyerek Banega'ya ciddi olarak talip olduklarını belirtmişti.

Öte yandan Marca'da yer alan habere göre Boca Juniors, Banega için özel bir maaş paketi hazırladı ve 3 yıllık anlaşma yapmak istiyor.

Banega, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 51 karşılaşmada 8 gol 11 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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