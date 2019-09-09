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  3. Bandırmaspor'dan hakem hatalarına sert tepki!

Bandırmaspor'dan hakem hatalarına sert tepki!

Bandırmaspor'dan hakem hatalarına sert tepki!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor, sezon başında yapılan hakem hatalarına tepkili. Kulübün Asbaşkanı Onur Göçmez, 'Biz iltimas beklemiyoruz. Adil, rekabet edilebilir bir lig ve hakem kararları bekliyoruz" dedi.

2 haftada 2 puan toplayan Bordo beyazlı kulübün Asbaşkanı Onur Göçmez, "İlk hafta Vanspor bu hafta Eyüpspor maçlarında yapılan kritik hakem hataları ligin başında çok önemli puanlar kaybetmemize neden oldu. Geçen hafta Van deplasmanında yaşadıklarımız, bu hafta verilmeyen penaltımız, ofsayttan yediğimiz gol... İlk 2 haftada hakem kararları hep rakiplerimizin lehine oldu. Biz iltimas beklemiyoruz. Adil, rekabet edilebilir bir lig ve hakem kararları bekliyoruz" dedi.

Alt liglerde bir çok kulübün mali sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Göçmez, "Bandırmaspor diğer kulüpler gibi çok ciddi maddi sıkıntılar içinde. 55 yıllık bir çınarı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, şehri hareketlendirmeye, Türk Futboluna hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğer bu çabalar olmasaydı şu anda bu çınar yok olmaya mahkum olacaktı. Elektrikleri, suları kesilen kulüplerimiz, transfer tahtasını açamayan, otobüs bulamayan kulüplerimiz var. Zor şartlarda şampiyonluğu hedefleyen iddialı bir takım kurduk ve bu takım sezon bitiminde şampiyon olacak. Hakem hatalarıyla bunca emeğin yok olmasına göz yummayacağız. Burada emeğimiz var ve bunu yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak teknik ekip ve oyunculara güvendiklerini belirten Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, "Tecrübeli teknik direktörümüz Serdar Bozkurt ve ekibine, futbolcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Takıma katılacak yeni arkadaşlarımızla birlikte Bandırmaspor hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek" şeklinde konuştu.

DHA

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