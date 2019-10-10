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  3. 'Bana yeni Sadio Maneyi bulun' diyen Terim'in önüne 18 yaşındaki Martin Minchev getirildi

'Bana yeni Sadio Maneyi bulun' diyen Terim'in önüne 18 yaşındaki Martin Minchev getirildi

'Bana yeni Sadio Maneyi bulun' diyen Terim'in önüne 18 yaşındaki Martin Minchev getirildi

‘Bana yeni Sadio Mane’yi bulun’ diyen Fatih Terim’in önüne Joao Mario ve Martin Minchev isimleri getirildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için devre arasında varsa yoksa hızlı ve gol atabilen bir kanat oyuncusu... Monaco'nun şans vermediği Onyekuru'nun dönme ihtimali var.

Sadio Mane tarzında bir isim isteyen Terim, scout ekibine, ''Mane'yi bulan Salzburg gibi siz de bana o ayarda bir oyuncu bulun'' diye emir verdi.

Salzburg, Senegalli yıldızı Fransa 2'nci Ligi'nde yer alan Metz'den 4 milyon Euro'ya alıp, 23 milyon Euro'ya Southapmton'a satmıştı.

SCOUTLAR KOMŞUDA 18'LİK MINCHEV'İ İZLEYECEK

Scout ekibine, ''Bana yeni Sadio Mane bulun'' diye talimat veren tecrübeli teknik adam, Perşembe günü Hollanda ile Portekiz U-20 Milli Takımlarının Elit Lig maçını izlettirecek. Bu maçta gözler Joao Mario'da olacak.

Terim'in kurmayları bir gün sonra da Bulgaristan-Sırbistan U-21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçını takip edecek. Bu maçta izlenecek oyuncunun ise henüz 18 yaşında olan Bulgar Martin Minchev olduğu bildirildi.

(Takvim)

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