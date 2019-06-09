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09 Haziran 2019 Pazar 09:48 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 09:48

'Bambaşka bir Fenerbahçe için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

'Bambaşka bir Fenerbahçe için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Eleştiri oklarının hedefinde olan Fransız sportif direktör Damien Comolli, çok farklı bir Fenerbahçe vaadinde bulundu.

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin en önemli transferi olarak gösterilen Damien Comolli ismiyle heyecanlandırmış, icraatlarıyla büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı. 

Özellikle yaz döneminde gerçekleştirdiği 11 transferin de katkı sağlayamaması Fransız'ın eleştiri yağmuruna tutulmasına sebep olurken, sezon içinde yaşanan krizlere çözüm üretememesi de üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak Başkan Ali Koç'un taviz vermeyerek arkasında durduğu Comolli yeni sezon için kendinden son derece emin. "Geçtiğimiz sezondan çok şey öğrendik" ifadesiyle hatalardan ders çıkardıklarını belirten Fransız, "Yeni sezon çok farklı olacak. Bambaşka bir Fenerbahçe için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Kolay bir iş değil

Takımda büyük bir değişimin yaşanacağını dile getiren Damien Comolli, "En doğru transferleri gerçekleştirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi. Ancak bu sürecin hiç de kolay geçmeyeceği aşikar. 

Zira Fenerbahçe'nin önünde "Elde ettiği bonservis geliri kadar transfer yapabilir" maddesi durmakta. Öncelikle gelir elde etmek zorunda olan sarı-lacivertliler, ancak bundan sonra transfer adımlarını atabilecek. Sözleşmesi biten dokuz oyuncu, kiralık anlaşmaları sona eren üç isim olduğu düşünüldüğünde sarı-lacivertlilerin en az 12 isimden bonservis geliri elde edemeyeceği de başka bir gerçek. Sarı-lacivertlilerin transferde nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

(Türkiye)

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