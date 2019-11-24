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Balotelli sürprizi

Balotelli sürprizi

BRESCİA’DA hocasıyla kavga eden ve kulüp disiplinini bozduğu için gözden çıkartılan Mario Balotelli’nin Galatasaray’a gideceği iddia edildi.

AKŞAM

Gazzetta dello Sport dünkü sayfalarında İtalyan oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple anlaşmasının muhtemel olduğunu öne sürdü. Balotelli bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 7 maçta 2 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce pek çok kez Türk kulüplerinin gündemine gelmişti. Galatasaray Andone ve Falcao’nun sakatlığı, Diagne’nin de kiraya verilmesi nedeniyle forvet bölgesinde sıkıntı yaşıyor.


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