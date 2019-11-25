Balotelli sıcak bakıyor

AKŞAM

SEZON başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao’dan yaklaşık 1.5 aydır faydalanamayan ve Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Andone’yi de kullanamayacak olan G.Saray’dan forvet transferi için girişimler sürüyor. İtalyan basınında Balotelli’nin Ocak ayında sorun yaşadığı Brescia’dan ayrılıp, Sarı-Kırmızılı takıma gideceği iddiası da artıyor. Bilindiği gibi Verona-Brescia maçında ırkçı tezahüratlara maruz kalan 29 yaşındaki forvet, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti. Deneyimli isim hafta içinde de idmandan kovulmuştu.

ASLAN EMOJİSİ PAYLAŞMIŞTI

Mario’nun Brezilya, Çin ve Amerika da dahil olmak üzere birçok talibi var. Ancak Galatasaray’a karşı bir sempatisi olan Mario Balotelli ırkçı sorunu olmayan Türkiye’ye gelmeye daha sıcak bakıyor. İtalyan forvetin, Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan ekibinin 29 yaşındaki oyuncunun ayrılması konusunda sorun çıkarmayacağı belirtiliyor. Balotelli, bu sezon Brescia formasıyla oynadığı 7 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösterdi. İtalyan forvet, geçtiğimiz sezon Ocak ayındaki ara transfer döneminde kendisine ait Instagram hesabından “Aslan” emojisi paylaşmıştı.

FATİH TERİM ADAM EDER

Geçtiğimiz sezonun başında da Balotelli’nin ismi G.Saray’ın gündemine gelmişti. O dönemde G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz bu konu ile ilgili, “ Balotelli menajerler tarafından bize önerildi. Ancak disiplin sorunları var ve bu yönde çekincelerimiz var. Ama Fatih Terim, Balotelli’yi adam eder” ifadelerini kullanmıştı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılılar’ın dünya yıldızlarını kadroya katması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda kiralık olarak kadroya dahil edilen Andone’nin sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.