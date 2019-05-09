Balıkesirspor Baltok'ta başkanlığa aday çıkmadı

Borç yükü altında zor günler geçiren Balıkesirspor Baltok'un olağanüstü genel kurulu Karesi AVM Toplantı Salonu'nda yapıldı. Divan başkanlığını Mehmet Çalışkan'ın yaptığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, görev yaptığı süre zarfı içinde yaşadığı zorlukları ve kulübün içinde olduğu borç yükünü üyelere anlattı.

Bahçeci, bir yıl önce transfer yasağına, borç yüküne rağmen umutla başkanlık görevini devraldığını belirterek, "Takımı Remzi Başkanımdan 37 milyon lira bir borçla devraldım. Kriz ortamı kulübü, yönetimi ve bizi mağdur etti. Göreve başlar başlamaz yaklaşık 10 milyon lirayla geçmiş dönem borçlarını ödedik. Yeni sözleşmeleri, bizden önceki primleri ödedik." diye konuştu.

"Hayatımda en sıkıntılı bir yılı yaşadım"

Kulübün borçlu olduğu 4 yabancı oyuncunun dosyasına ödeme yaparak bu dosyaları kapattıklarını belirten Bahçeci, ayrıca 6 puan silinmesi ve iki dönem transfer yasağının gelmesine neden olan Süper Lig kadrosundaki Nuno dosyasıyla ilgili de yaşanan süreci ve son durumu aktardı.

Gelinen süreç sonunda bayrağı devretme kararı aldıklarını dile getiren Bahçeci, "Ancak gördüğüm kadarıyla talipli çıkmadı. Hayatım boyunca yorulmadığım kadar yoruldum. Hem kendi işlerim hem de Balıkesirspor Baltok, bunların hepsi bir kişinin altından kalkacağı bir görev değildi. Bunu sitem gibi dile getirmiyorum ama hayatımda en sıkıntılı bir yılı yaşadım. Diğer yandan da en değerli en onurlu bir yılı yaşadım." şeklinde konuştu.

Divan kurulu raporu, gelir gider tablosunun okunmasının ardından yeni yönetimin tahmini bütçesi 85 milyon lira olarak kabul edildi.

Başkanlık seçimleri sırasında yeni bir aday çıkmaması üzerine Divan Başkanı Mehmet Çalışkan, mevcut yönetimin görevine devam edeceğini duyurdu.

Kongre teşekkür konuşmalarının ardından son buldu.