Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü

Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü

Bakan Kasapoğlu'ndan Yozgatlı çocuklara saha sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocuklara saha sözü verdi.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Ajansı tarafından "Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar" başlığıyla servis ettiği haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımda çocuklara seslenen Bakan Kasapoğlu, "Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkanlarla size bir saha yapacağız çocuklar. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
<p>İstanbul patisi yaralanan bir sokak köpeği, mahalledeki eczaneye giderek yardım istedi.</p> <p

Bu Görüntüler Yürekleri Isıttı! Patisinden Yaralandı, Bakın Nasıl Çözüm Buldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul'da fabrika yangını! 4 işçi öldü

Oy verirken bunlara dikkat