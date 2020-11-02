Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"