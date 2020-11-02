Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Türk basketbolunun duayen ismi, basketbol efsanemiz, saygıdeğer büyüğüm Yalçın Granit'i maalesef kaybettik. Değerli katkıları basketbol camiası tarafından her zaman minnetle hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerim. Başımız sağ olsun!"
Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendirdi.
Türk basketbolunun efsane ismi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor dünyası, 88 yaşında yaşamını yitiren Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için taziye mesajı yayınladı.
Evinde Lyon ile kozlarını paylaşan Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Lyon'un beraberliği Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle geldi.
İngiltere Premier Ligi'nde haftanın haftaında Arsenal, Manchester Ünited'ı deplasmanda 1-0 yendi. Konuk ekibin golü Pierre-Emerick Aubameyang'tan (penaltı) geldi.