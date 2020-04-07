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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 18:44
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  • 07 Nisan 2020 Salı 18:51

Bakan Kasapoğlu'ndan video konferanslı toplantı

Bakan Kasapoğlu'ndan video konferanslı toplantı

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularla video konferans yoluyla görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla video konferans ile görüşme gerçekleştirdi.

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