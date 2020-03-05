Bakan Kasapoğlu'ndan valiliklere '6222' genelgesi

Bakan Kasapoğlu, gönderdiği genelgede; yasa gereği spor alanlarına sokulması yasak olan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin yanı sıra ayrıştırıcı, rencide edici, tehdit veya hakaret edici ve siyasi içerikli pankart, afiş ve diğer malzemelerin de spor alanlarına alınmaması konusunda gerekli tüm önlemlerin alınmasını istedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun´da yer alan hükümlerin uygulanması için 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgede, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun´da yer alan hükümleri hatırlatan Bakan Kasapoğlu, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenmesini, bireylerin daha güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak, toplumda huzursuzluğa ve ayrışmaya engel olmak amacıyla, yasada yer alan önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.
Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe ilk olarak Roger Schmidt'in menajeri ve avukatı ile temasa geçti. Alman teknik adamdan sarı lacivertli yönetime bakın ne cevap geldi. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışındaki son dakika haberleri...
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...
Bahis yüzünden futboldan 4 ay men cezası alan ve Trabzonspor ile olan sözleşmesini fesheden Sturridge hakkında ağır sözler...
Cenk Tosun'un sakatlığı Galatasaraylı golcü Adem Büyük'e Türkiye A Milli Futbol Takımı kapısını açtı. Forvette alternatifi azalan Şenol Güneş, formuyla parmak ısırtan Adem Büyük'ü gündemine aldı. 32 yaşındaki yıldız, EURO 2020'de büyük olasılıkla Ay-yıldızlı kadroda olacak.