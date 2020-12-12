Bakan Kasapoğlu'ndan tekvandoculara tebrik

Bakan Kasapoğlu, milliler için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız bizleri mutlu eden derecelere imza attılar. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ile bronz madalyanın sahibi olan İkra Kayır’ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımıza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum.
Galatasaray'ın sakat yıldızı Radamel Falcao'nun, "sakatlanırım" korkusu yaşadığı için psikolojik olarak sahaya dönemediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 2021 yılına kayıpsız girmek istiyor. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla toplantı yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu ay kalan 3 maçımızı kazanarak 2021'e zirvede başlamalıyız." dedi.
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Galatasaray, Bursaspor'da şov yapan Ayhan Akman'ın yeğeni genç yıldız adayı Ali Akman'ı transfer ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Akman için Aslan, Bursa'ya 10 milyon TL teklif edecek. İmzalar çok yakın...
Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ile antrenman sırasında özel olarak görüştü.
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