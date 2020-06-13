Bakan Kasapoğlu'ndan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a transferini doğruladı Galatasaray'a transferini doğruladı Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.

Büyük müjde! İmzayı attı Büyük müjde! İmzayı attı Finansal Fair Play yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyaları hazırladı. Eski başkanlardan Muharrem Usta, cezanın kalkması için gerekli olan muvafakatnameyi verdi.

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör 2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama Fenerbahçelileri sevince boğan açıklama PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Fenerbahçe'yle de anılan Thiago Silva, ülkesi Brezilya'ya döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı ve Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı. 35 yaşındaki stoper ile Fenerbahçe, Milan ve Everton ilgileniyor.

Dev maça beklenen atama Dev maça beklenen atama Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.