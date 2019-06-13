  • $5,866
  • 6,6279
  • 252.675
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 19:05 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 19:06

Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk futboluna ve Fenerbahçe’ye yıllarca hizmet etmiş Şeref Has'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fenerbahçe ve Milli Takım’da büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm futbol ailesine başsağlığı diliyorum."

Suudi Arabistan´da ´Helal Disko´ Açıldı

<p>Uzun zamandır beklediği mutlu haberi alınca kendini tutamayıp böyle gülenler aramızda mı?</p>

Mutlu Bir Haber Aldım Kendimi Tutamıyorum

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye en az 2 bin 20 lira ödenecek

Pençe Harekatı'nda patlatılmaya hazır EYP imha edildi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.