Bakan Kasapoğlu'ndan Özkan Baltacı'ya kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa´da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54'lük derecesiyle Tokyo 2020 Olimpiyatları´nda mücadele etmeye hak kazanan Özkan Baltacı için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bursa´da düzenlenen Süper Lig Yarışmalarında çekiç atmada 77.54´lük derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları´na katılma hakkı elde eden Özkan Baltacı´yı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Özkan Baltacı´ya 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları´nda başarılar diliyorum."