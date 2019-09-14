Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere tebrik

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile şampiyonada altıncılığı elde eden Beytullah Eroğlu ve sekizinci olan Sevilay Öztürk'ü kutladı.

Şampiyonadaki derecelerinden dolayı milli sporcuları kutlayan Bakan Kasapoğlu, finallerde büyük heyecan yaşadıklarını belirtti. Millilerin gelecek organizasyonlarda da tarihi başarılara imza atacağına yürekten inandığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda milli yüzücü Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı.

Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden Beytullah Eroğlu da 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı altıncı sırada tamamladı.